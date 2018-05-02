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Маурисио Сулейман рад «очищению» Канело Альвареса
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Маурисио Сулейман рад «очищению» Канело Альвареса 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман не скрывает радости в связи с выводом лицензированной лаборатории, согласно которому мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) не принимал запрещённый кленбутерол на протяжении длительного промежутка времени. Справедливость восторжествовала, считает Маурисио, надеясь, что сорванный в мае реванш Канело и Геннадия Головкина теперь состоится в сентябре.
«Как же я рад и счастлив, что эта ситуация наконец-то разрешилась, и что все тесты в итоге дали результат, в котором и Всемирный боксёрский совет, и лично я были уверены изначально, и правосудие по отношению к спортсмену, боксёру и человеку восторжествовало», — цитирует Сулеймана BoxingScene.
«К сожалению, реванш с Головкиным сорван, но я надеюсь, что его удастся провести в сентябре, — здраво смотрит за спину ближайшему сопернику казахстанца функционер. — Мы должны понимать, что в Мексике существует проблема кленбутерола, в связи с чем хотим, чтобы WADA внесла изменения в существующий протокол, согласно которому спортсмены знают о проблеме и будут более осмотрительны по отношению к тому, что употребляют в пищу. Антидопинговая система работает 365 дней в году, так что у любого, кто тренируется в Мексике, живёт там или бывает проездом, могут возникнуть проблемы».
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