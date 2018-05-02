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​Венгер опасается Диего Косты
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​Венгер опасается Диего Косты 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что основная угроза в ответном матче Лиги Европы с «Атлетико» будет исходить от нападающего Диего Косты.
"Если посмотреть на его статистику, он показал, что может создавать разницу", — отметил Венгер на предматчевой пресс-конференции.
"Наша работа — удержать его, и, возможно, лучшим вариантом станет как можно больше времени проводить на половине поля «Атлетико». Мы точно знаем, что нужно делать, наш подход предельно понятен. Иногда это даёт преимущество".
В первом полуфинале Лиги Европы Коста был включен в состав, однако на поле не появился. Ответный матч «Атлетико» Мадрид — «Арсенал» состоится 3 мая, в 22:05 МСК.
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