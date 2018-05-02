​Венгер опасается Диего Косты

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что основная угроза в ответном матче Лиги Европы с «Атлетико» будет исходить от нападающего Диего Косты

"Если посмотреть на его статистику, он показал, что может создавать разницу", — отметил Венгер на предматчевой пресс-конференции.

"Наша работа — удержать его, и, возможно, лучшим вариантом станет как можно больше времени проводить на половине поля «Атлетико». Мы точно знаем, что нужно делать, наш подход предельно понятен. Иногда это даёт преимущество".

В первом полуфинале Лиги Европы Коста был включен в состав, однако на поле не появился. Ответный матч «Атлетико» Мадрид — «Арсенал» состоится 3 мая, в 22:05 МСК.