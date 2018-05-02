Беленюк: хочу поблагодарить ребят, которые поехали на ЧЕ в Россию вместо нас

Украинский борец греко-римского стиля серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы Жан Беленюк поблагодарил своих соотечественников, которые, несмотря на запрет, участвуют в чемпионате Европе в России.

«На верхнем фото — новоиспеченный чемпион Европы из Грузии Роберт Коблиашвили, победивший в финале российского борца Бекхана Оздоева! С чем его поздравляю от всей души! А ниже — чемпионат Европы 2016, хотя мы с Робертом встречались и в 2017 году. Всё это уже история, а она не терпит сослагательного наклонения. Тем более, спорт — штука коварная и непостоянная! Но я увидел фото вчерашнего пьедестала, потом начали поступать звонки близких друзей, пристально следящих за моей карьерой, — со словами сочувствия. И всё это навеяло мне воспоминания о том времени, уж извините.

Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) — задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что всё будет в порядке: «Не беспокойся, а тренируйся». И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!

Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим «державницьким рішенням» (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счёт федерации. Но шум поднялся!

Касаемо морального аспекта — тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!

Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!» — написал Беленюк на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Жана Беленюка.