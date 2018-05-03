Украинский борец Беленюк раскритиковал власти страны за недопуск атлетов на ЧЕ в России

ТАСС , 3 мая. Чемпион мира и Европы, вице-чемпион Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк выступил с критикой властей Украины, запретивших спортсменам армейских клубов принять участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске. Об этом он написал в Instagram.

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Позднее Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета. Однако на спортсменов ЦСКА ЗСУ запрет распространяется.

"Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане, задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ, меня уверили, что все будет в порядке: «Не беспокойся, а тренируйся», — написал Беленюк. — И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов. Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим решениями, правда, в апреле его [Жданова] тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации".

"Если говорить о моральном аспекте, тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет, мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего, — написал Беленюк. — Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время. Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште".

Сборную Украины по греко-римской борьбе представляют Владислав Коростелев (до 55 кг), Андрей Мартынюк (до 60 кг), Дмитрий Добров (до 63 кг), Дмитрий Цымбалюк (до 67 кг), Богдан Кабин (до 72 кг), Николай Дараган (до 77 кг), Дмитрий Арабаджи (до 82 кг), Степан Шелемех (до 87 кг), Юрий Шкрюба (до 97 кг), Владислав Вороной (до 130 кг).

Чемпионат Европы проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.