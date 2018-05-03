Украинский борец жестко высказался о запрете выступать на турнирах в России

Спортсмена не пустили на чемпионат Европы в Дагестан, сообщает Советский спорт.

"В марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим «державницьким рішенням» (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации. Но шум поднялся!

Касаемо морального аспекта — тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего!

Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!" — написал Беленюк в своем инстаграме.