Черчесов — о разговорах об Аршавине и сборной: «Улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил попадания в заявку чемпионат мира-2018 футболиста, ранее не вызывавшегося в национальную команду. Также специалист ушел от прямого ответа на вопрос об Андрее Аршавине.

— Мы внимательно смотрим, кто и как себя проявляет, — приводит «Российская газета» слова Черчесова. — На последнем сборе из состава, который был в прошлом году на Кубке конфедераций, у нас не было 8-9 человек. Мы же не специально это сделали. Кто-то форму потерял, кто-то поменял команду и не попадает в состав, кто-то травму получил. Мы костяк определили и из него выбираем, кто лучше, но никогда не закрывали двери ни перед кем. У нас появлялись футболисты, которые себя проявляли в тот или иной момент. В марте приглашали в сборную буквально на основании игры в одном туре. Теперь смотрим, как игроки дальше развиваются. Один футболист добавляет, другой, наоборот, тот уровень не держит, который в первом весеннем туре показал. Внимательно изучаем и для себя поймем, что для нас лучше. При решении будем исходить независимо от имен. Потому что чемпионат мира сегодня, а не вчера или послезавтра. Есть уровень турнира и есть уровень психологической нагрузки. И это нам надо понять. Потому что футболист может проявлять себя в чемпионате России, а здесь уровень другой.

— Сейчас человек сыграл один удачный матч — вам его тут же в сборную советуют. Аршавин за «Кайрат» забил — сразу разговоры, что надо возвращать.

— И это мы видим. Это же хорошо, что все интересуются сборной. Все в процессе, что ли. Наоборот, это нас радует. Понятно, что мы иногда улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем, потому что это наша сборная. И чем больше о ней говорят, тем, значит, она интереснее. Это самый главный плюс, который мы за последнее время приобрели. Понятно, что кто-то нас хвалит, а кто-то ругает и критикует. Но равнодушия нет, уже хорошо.