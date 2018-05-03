Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что планирует объявить расширенный состав команды на домашний чемпионат мира перед заключительным туром чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи ещё идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата», — цитирует специалиста « Российская газета ».

По словам Черчесова, одновременно с расширенной заявкой сборной России на ЧМ-2018 может быть объявлен список футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе перед турниром.

«Возможно, огласим оба одновременно — и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для Международной федерации футбола (ФИФА). А нам — чтобы приглашать из него игроков в случае травм», — добавил он.