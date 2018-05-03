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Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
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Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на ЧМ-2018 

RT на русском 36 минут назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что планирует объявить расширенный состав команды на домашний чемпионат мира перед заключительным туром чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи ещё идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата», — цитирует специалиста «Российская газета».
По словам Черчесова, одновременно с расширенной заявкой сборной России на ЧМ-2018 может быть объявлен список футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе перед турниром.
«Возможно, огласим оба одновременно — и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для Международной федерации футбола (ФИФА). А нам — чтобы приглашать из него игроков в случае травм», — добавил он.
Ранее Черчесов объяснил разницу между игрой нападающего Мохамеда Салаха в английском «Ливерпуле» и сборной Египта по футболу.
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