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Станислав Черчесов объявит состав на чемпионат мира до 14 мая
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Станислав Черчесов объявит состав на чемпионат мира до 14 мая 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда он объявит расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира в России. По его словам, список будет включать в себя порядка 35 футболистов.
"Расширенную заявку из 35 футболистов официально мы должны предоставить 14-15 мая, но мы это сделаем даже пораньше, — приводит слова наставника Russia Today. — Есть еще пара травмированных игроков и необходимо понять степень их готовности. Предварительно, думаю, что объявим состав накануне последнего тура чемпионата России".
"Возможно, мы огласим сразу два списка — помимо расширенного еще и просто вызванных на сбор футболистов. Расширенная заявка нужна для Международной федерации футбола (ФИФА), а нам для возможности приглашать из него футболистов в случае травм".
Напомним, что сборная России накануне чемпионата мира проведет два товарищеских поединка — 30 мая подопечные Черчесова сыграют со сборной Австрии, а 5 июня — с Турцией. На мировом первенстве россияне в рамках группы А проведут встречи с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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