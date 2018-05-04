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«Марсель» сыграет с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы
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«Марсель» сыграет с мадридским «Атлетико» в финале Лиги Европы 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Французский «Марсель» на выезде проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт".
В составе «Зальцбурга» мяч забил Амаду Айдара. Также автоголом отметился форвард гостей Буна Сарр.
У «Марселя» автором единственного гола стал Роланду, который отличился в дополнительное время.
Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба. Таким образом, по сумме двух встреч — 3:2 — подопечные Руди Гарсии вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с мадридским «Атлетико», ранее одолевшим лондонский «Арсенал».
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч "Ред Булл Зальцбург" (Зальцбург, Австрия) — «Марсель» (Марсель, Франция) — 2:1 Голы: 1:0 — Айдара — 53, 2:0 — Сарр — 65 (автогол), 2:1 — Роланду — 116
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