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Руди Гарсия: «Против „Зальцбурга“ в воротах „Марселя“ сыграет Пеле. Манданда еще не готов»
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Руди Гарсия: «Против „Зальцбурга“ в воротах „Марселя“ сыграет Пеле. Манданда еще не готов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия заявил, что место в воротах в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» займет Йоан Пеле. В первой игре французская команда победила со счетом 2:0.
— Завтра мы проведем 58-й матч в сезоне, но я не ощущаю у своих игроков какой-либо физической или психологической усталости, — цитирует официальный сайт УЕФА тренера «Марселя». — На прошлой неделе мы увидели, что силы на концовку матчей у нас по-прежнему есть. Место в воротах займет Йоанн Пеле. Стив Манданда еще не готов.
Если мы забьем быстрый гол, сопернику уже будет сложно отыграться, но идеального сценария не существует. В любом случае надо побеждать и выходить в финал. Полуфинала недостаточно для того, чтобы заработать место в истории клуба.
Матч «Зальцбург» — «Марсель» состоится 3 мая в Австрии на стадионе «Ред Булл Арена» и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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