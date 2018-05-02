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Венгер: хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом»
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Венгер: хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом» 

RT на русском 1 час назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, чем он будет заниматься после ухода из команды.
«Хочу хорошо закончить свою работу и уйти из Арсенала с мыслью о том, что отдал этому клубу все силы. Посмотрим, что меня ждёт после ухода, но я хочу хорошо завершить свою историю любви с «Арсеналом», — приводит слова Венгера Sky Sports.
Французский специалист возглавляет Арсенал с 1996 года. 20 апреля он объявил что уйдёт в отставку по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Венгер отклонил предложение ПСЖ, чтобы стать главным тренером сборной Франции по футболу.
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