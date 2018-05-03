«Сегодня просто не день Бекхэма»: как прошла вторая игра на «Волгоград Арене»

Предвкушение яркой игры и сокрушительного счета на табло, радость первым атакам и разочарование после безответных голов. 94 минуты, в которых уместилась вся палитра эмоций. В нашем фоторепортаже мы собрали лучшие фотографии, передающие неоднозначное настроение второго тестового матча на «Волгоград Арене».

Домашний стадион, получивший порцию адреналина после первой встречи с ликующими фанатами. Тысячи болельщиков с плакатом «Ротор — он как родина. Его надо просто любить!». Готовые к матчу футболисты. Казалось, для идеальной игры уже готов ее идеальный сценарий.

Первый гол (Да еще и в собственные ворота), кажется, лишь раззадорил волгоградских болельщиков. Горожане раз за разом пускали волну и издавали громогласный клич, в котором тонули речевки и кричалки фанатов из Самары.

— Сине — бело — голубые. Хей, хей, — раскачивали стадион болельщики. — Ребята, нам нужен гол. Нужен гол!

Удачные пасы, остросюжетные атаки у ворот самарских «Крыльев советов» и обидные промахи. Соперники тем временем не теряли времени: забили второй гол и за несколько секунд до окончания первого тайма покусились на третий точный удар по воротом «Ротора».

— Сегодня просто не «день Бэкхема», — утешали себя и ревущих соседей болельщики — оптимисты.

— Мы сделали два подарка, которые в этом матче делать было нельзя: два мяча — это грубейшая ошибкой наших защитников, — посетовал главный тренер «Ротора» Сергей Павлов . — Они стали торопиться и неправильно повели линию. Хотя, мы создали хороший момент. Стопроцентный, на мой взгляд, но мяч просто не хотел идти в ворота. Все были нервны, это не работало на руку нашей команде и придавало сил сопернику.

Несмотря на неутешительный счет, до последней минуты матча не сдавались ни игроки, ни болельщики. Разогревшиеся фанаты, признав поражение команды, что есть сил кричали «Ротор — Волгоград» даже после финального свистка.