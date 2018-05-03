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Тест: какая из ваших чакр доминирует?
Passion.ru
1 час назад
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Фото:
Passion.ru
В разных возрастах и на разных жизненных этапах могут включаться и доминировать разные чакры. Давайте проверим, какая сейчас наиболее активна у вас?
Фото: Shutterstock
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