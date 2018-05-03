Фасио раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Ромы» Федерико Фасио остался недоволен работой судьи Дамира Скомины в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» (4:2).

"Мы провели отличный матч, но к сожалению не вышли в финал. Особенно если учесть два пенальти, которые не поставили в ворота «Ливерпуля». К тому же арбитр компенсировал всего три минуты. Впрочем нам не стоит сильно огорчаться. Нужно вынести положительные моменты из этого матча. Нам необходимо работать дальше с поднятой головой", — приводит слова Фасио Football Italia.

Недовольство Фасио вызвало падение Эдина Джеко в начале второго тайма, а также игра рукой защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в своей штрафной.