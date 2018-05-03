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Федерико Фасио: «Рому» лишили двух пенальти"
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Федерико Фасио: «Рому» лишили двух пенальти" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Ромы» Федерико Фасио после победы над «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) посетовал, что арбитр не назначил два пенальти в ворота «красных». Несмотря на победу римская команда не вышла в финал турнира.
— Победа над «Ливерпулем» должна помочь нашей команде продолжать расти, поэтому мы должны достичь того же в следующем сезоне, — цитирует Mediaset Premium Фасио. — Сегодня игроки «Ромы» расстроено, особенно двумя неназначенными пенальти. Плюс рефери добавил только 3 минуты… Игрокам «Ромы» нужно думать позитивно, использовать все положительные вещи, которые были, поднять головы и продолжать.
Рома — Ливерпуль
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