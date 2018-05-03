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​Фасио: «В следующем сезоне мы вернёмся»
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​Фасио: «В следующем сезоне мы вернёмся» 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный защитник «Ромы» Федерико Фасио отметил прогресс команды в текущем сезоне Лиги чемпионов. Несмотря на вылет в полуфинале от «Ливерпуля», аргентинец сохраняет позитивный настрой.
"Это последовательное движение к цели, поэтому в следующем году мы должны вновь достичь этой стадии и попытаться использовать полученный опыт", — сказал Фасио в интервью Mediaset Premium.
"Мы играли в хороший футбол, и нам обидно за результат, особенно с учетом двух непоставленных пенальти. Также рефери добавил только три минуты… Но мы должны сохранять уверенность и позитивные моменты, поднять наши головы и двигаться дальше".
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов завершились победой «Ливерпуля» с общим счётом 7:6.
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