​Фасио: «В следующем сезоне мы вернёмся»

Центральный защитник «Ромы» Федерико Фасио отметил прогресс команды в текущем сезоне Лиги чемпионов. Несмотря на вылет в полуфинале от «Ливерпуля», аргентинец сохраняет позитивный настрой.

"Это последовательное движение к цели, поэтому в следующем году мы должны вновь достичь этой стадии и попытаться использовать полученный опыт", — сказал Фасио в интервью Mediaset Premium.

"Мы играли в хороший футбол, и нам обидно за результат, особенно с учетом двух непоставленных пенальти. Также рефери добавил только три минуты… Но мы должны сохранять уверенность и позитивные моменты, поднять наши головы и двигаться дальше".

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов завершились победой «Ливерпуля» с общим счётом 7:6.