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Американский гонщик отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики
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Американский гонщик отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики 

Газета.Ru 29 минут назад
Американский гонщик Спенсер Галлахер, участвующий в чемпионате NASCAR Xfinity Series отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы гоночной серии, срок отстранения 28-летнего пилота остается неизвестным.
Галлахер признался в единоразовом употреблении наркотически веществ, и согласился принять участие в реабилитационной программе.
Отмечается, что на прошлой неделе американец одержал победу в гонке в Талладеге в рамках соревнований.
Ранее боец смешанного стиля (MMA) Синтия Калвилло получила двойную дисквалификацию за употребление марихуаны.
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