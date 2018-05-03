Американский гонщик отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики

Американский гонщик Спенсер Галлахер, участвующий в чемпионате NASCAR Xfinity Series отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы гоночной серии, срок отстранения 28-летнего пилота остается неизвестным.

Галлахер признался в единоразовом употреблении наркотически веществ, и согласился принять участие в реабилитационной программе.

Отмечается, что на прошлой неделе американец одержал победу в гонке в Талладеге в рамках соревнований.

Ранее боец смешанного стиля (MMA) Синтия Калвилло получила двойную дисквалификацию за употребление марихуаны.