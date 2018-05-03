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Объявлена команда недели лучших игроков полуфинала Лиги чемпионов
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Объявлена команда недели лучших игроков полуфинала Лиги чемпионов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Soccer News
Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) огласил имена игроков, вошедших в символическую команду лучших футболистов полуфинала Лиги чемпионов-2017/18, сообщает "Советский спорт".
Команда выглядит следующий образом:
Вратарь: Кейлор Навас ("Реал"); Защитники: Марсело ("Реал"), Александар Коларов ("Рома"), Даниэль Карвахаль ("Реал"); Полузащитники: Раджа Наингголан ("Рома"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Хамес Родригес ("Бавария"), Йозуа Киммих ("Бавария"); Нападающие: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Эдин Джеко ("Рома"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").
Финалистами турнира стали «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Англичане в полуфинальном противостоянии одолели «Рому», а «сливочные» взяли верх над «Баварией».
Ранее сообщалось, что игрок «Ливерпуля» намерен уничтожить Криштиану Роналду,
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