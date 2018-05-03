Объявлена команда недели лучших игроков полуфинала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных организаций ( УЕФА ) огласил имена игроков, вошедших в символическую команду лучших футболистов полуфинала Лиги чемпионов-2017/18, сообщает "Советский спорт"

Команда выглядит следующий образом:

Финалистами турнира стали «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Англичане в полуфинальном противостоянии одолели «Рому», а «сливочные» взяли верх над «Баварией».