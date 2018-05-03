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«Сочи» продлил контракт с Томилиным
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«Сочи» продлил контракт с Томилиным 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
«Сочи» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Томилиным. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.
Томилин провел за «Сочи» два сезона. В минувшем чемпионате он провел 24 матча и набрал 5 (2+3) очков. Большую часть карьеры он провел в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха) и «Рязань».
Новый контракт Артема Томилина 💪 Хоккейный клуб «Сочи» имел действующее соглашение с форвардом еще на сезон, однако теперь контракт заключен до 30 апреля 2020 года. Поздравляем Артема и желаем побольше удачных игр в свитере «леопардов»! 🎉 pic.twitter.com/YsF3tbiIE3
— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) 3 мая 2018 г.
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