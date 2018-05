«Рома» пожелала Салаху удачи в финале Лиги чемпионов

«Рома» после победы над «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира пожелала нападающему «красных» Мохамеду Салаху​ удачи в финале. Египтянин до перехода в английский клуб играл за римлян.

"Так жаль, что невероятная мечта «Ромы» сыграть в Киеве закончилась, но ты будешь там в своих новых цветах. Удачи в финале, Мо Салах", — говорится в сообщении.

It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours. Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI

— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 мая 2018 г.

Рома — Ливерпуль