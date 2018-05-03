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Анзор Кавазашвили — об уходе Пилипчука: «Видимо, Каррера решает все»
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Анзор Кавазашвили — об уходе Пилипчука: «Видимо, Каррера решает все» 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поддержал решение Романа Пилипчука, ассистента Массимо Карреры, заняться самостоятельной работой. 51-летний Пилипчук через «СЭ» сделал заявление, в котором рассказал, что принял решение покинуть тренерский штаб команды по окончании сезона, чтобы работать дальше самостоятельно.
— Если тренер хочет трудиться самостоятельно и уходит из топовой команды, значит, он полностью уверен в своих силах, — считает Кавазашвили. — Если Пилипчук решил доказать себе и всем вокруг, что он готов для такой работы, то такое надо приветствовать и поддерживать. Не нужно протирать штаны на лавке, если мнение ассистента не имеет веса. Все он правильно делает. То же самое можно сказать и про футболистов — если ты сильный, но не играешь, то надо уходить.
— Как раз сообщалось о конфликте между Каррерой и Пилипчуком. Специалист даже не вспомнил о Массимо в заявлении через «СЭ».
— Не могу рассуждать об этом, я не был свидетелем.
— Уход Пилипчука — большая потеря?
— Скажу так: главный тренер — это скрипка, а его ассистент — смычок. И как можно играть без смычка? А выводы делайте сами. Видимо, Каррера решает все.
Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» в июне 2016 года, когда главным тренером команды был Дмитрий Аленичев. (Павел ГУРЕВИЧ)
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