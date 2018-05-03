Анзор Кавазашвили — об уходе Пилипчука: «Видимо, Каррера решает все»

— Если тренер хочет трудиться самостоятельно и уходит из топовой команды, значит, он полностью уверен в своих силах, — считает Кавазашвили. — Если Пилипчук решил доказать себе и всем вокруг, что он готов для такой работы, то такое надо приветствовать и поддерживать. Не нужно протирать штаны на лавке, если мнение ассистента не имеет веса. Все он правильно делает. То же самое можно сказать и про футболистов — если ты сильный, но не играешь, то надо уходить.

— Как раз сообщалось о конфликте между Каррерой и Пилипчуком. Специалист даже не вспомнил о Массимо в заявлении через «СЭ».

— Не могу рассуждать об этом, я не был свидетелем.

— Уход Пилипчука — большая потеря?

— Скажу так: главный тренер — это скрипка, а его ассистент — смычок. И как можно играть без смычка? А выводы делайте сами. Видимо, Каррера решает все.