Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал заявления Романа Пилипчука об уходе из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.
«Ничего страшного не случилось. Кто такой этот Пилипчук? Что о нём говорить? Это тренерская работа. Каррера, может, захотел, чтобы вторым тренером был итальянец. Пилипчук, скорее всего, не устраивал Карреру.
Не думаю, что отставка Пилипчука может отразиться на «Спартаке», потому что он больше работал с дублем, с молодёжной командой. Выигрывает команда, а проигрывает тренер. Если бы я был главным тренером команды, то я бы подбирал персонал под себя. С кем хочу, с тем и работаю. Отставка Пилипчука — это решение Массимо Карреры, и оно не обсуждается.
Что касается Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, то, откровенно говоря, их задолбали. Нужно всем успокоиться, особенно поклонникам московского «Спартака». Дайте ребятам спокойно доиграть. Игрокам нужно привести себя в порядок, будет ещё сезон, они не такие старые. Им нужно дать нормально работать, и всё будет замечательно», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.