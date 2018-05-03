Рейнгольд: кто такой этот Пилипчук? Его отставка — решение Карреры

«Ничего страшного не случилось. Кто такой этот Пилипчук? Что о нём говорить? Это тренерская работа. Каррера , может, захотел, чтобы вторым тренером был итальянец. Пилипчук, скорее всего, не устраивал Карреру.

Не думаю, что отставка Пилипчука может отразиться на «Спартаке», потому что он больше работал с дублем, с молодёжной командой. Выигрывает команда, а проигрывает тренер. Если бы я был главным тренером команды, то я бы подбирал персонал под себя. С кем хочу, с тем и работаю. Отставка Пилипчука — это решение Массимо Карреры, и оно не обсуждается.