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Роман Пилипчук покинет «Спартак» после сезона
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Роман Пилипчук покинет «Спартак» после сезона 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Ассистент главного тренера "Спартака" Роман Пилипчук в заявлении для «СЭ» объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет красно-белых, с которыми у него истекает контракт. Полностью заявление — здесь.
Пилипчук начал работу в «Спартаке» в июне 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева. После отставки российского специалиста в начале сезона-2016/17 он остался работать с Массимо Каррерой. С итальянцем красно-белые выиграли чемпионат России впервые с 2001 года.
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