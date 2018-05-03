Ещё
Роман Пилипчук после сезона покинет «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роман Пилипчук после сезона покинет «Спартак» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Ассистент главного тренера "Спартака" Роман Пилипчук в заявлении для «СЭ» объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет красно-белых, с которыми у него истекает контракт. Полностью заявление — здесь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Альберто Аквилани: "Рома" может пройти "Ливерпуль" Юрген Клопп: "Звучит невероятно, но "Ливерпуль" едет в Киев на финал Лиги чемпионов!" Даниэле Де Росси: "Если бы не ошибки арбитра, то у "Ромы" был бы шанс"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов24
Судьи довели «Рому» до катастрофы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение