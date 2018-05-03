Роман Пилипчук после сезона покинет «Спартак» 

Спорт-Экспресс: последние новости

Юрген Клопп: "Звучит невероятно, но "Ливерпуль" едет в Киев на финал Лиги чемпионов!"

Даниэле Де Росси: "Если бы не ошибки арбитра, то у "Ромы" был бы шанс"