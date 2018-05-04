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Тренер «Спартака» будет отстранен от работы с командой
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Тренер «Спартака» будет отстранен от работы с командой 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Помощник главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры Роман Пилипчук сегодня может быть отстранен от занимаемой должности, сообщает «СЭ».
Как информирует издание, такое решение принято в связи с тем, что ранее Пилипчук объявил об уходе из клуба по окончании сезона, не поставив в известность руководство красно-белых.
Если об отставке Пилипчука не будет официально объявлено сегодня, то это случится после матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов».
Ранее сообщалось, что контракт Пилипчука со «Спартаком» имел функцию автоматического продления.
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