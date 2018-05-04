Тренер «Спартака» будет отстранен от работы с командой

Как информирует издание, такое решение принято в связи с тем, что ранее Пилипчук объявил об уходе из клуба по окончании сезона, не поставив в известность руководство красно-белых.

Если об отставке Пилипчука не будет официально объявлено сегодня, то это случится после матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов».

Ранее сообщалось, что контракт Пилипчука со «Спартаком» имел функцию автоматического продления.