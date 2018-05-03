Финалисты футбольной Лиги Европы определятся в Мадриде и Зальцбурге

ТАСС , 3 мая. Испанский «Атлетико» и английский «Арсенал», а также австрийский «Зальцбург» и французский «Марсель» проведут ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы. Встречи, по итогам которых станут известны финалисты турнира, пройдут в Мадриде и Зальцбурге в четверг.

Неделю назад «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью в Лондоне (1:1). Первый гол в матче забил Александр Ляказетт на 61-й минуте, однако усилиями Антуана Гризманна испанцы сравняли счет за восемь минут до конца встречи. Почти весь матч испанцы провели вдесятером — защитник Шиме Врсалько был удален за две желтые карточки, получив от судьи предупреждения на 2-й и 10-й минутах. Спустя пару минут скамейку мадридцев покинул главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, удаленный за бурное выражение несогласия с решением арбитра.

"Арсеналу" для выхода в финал необходимо побеждать либо завершать встречу результативной ничьей со счетом 2:2 и больше. Если будет зафиксирована ничья 1:1, команды проведут еще два тайма по 15 минут.

В национальном чемпионате 29 апреля «Атлетико» на выезде обыграл «Алавес» (1:0). Симеоне провел ожидаемую ротацию состава, дав отдохнуть ключевым игрокам команды, в том числе вратарю Яну Облаку. На 71-й минуте нападающий Фернандо Торрес не забил пенальти, однако спустя четыре минуты был снова назначен одиннадцатиметровый удар в пользу мадридцев, который реализовал Кевин Гамейро

Последний шанс для «Арсенала» завоевать путевку в Лигу Чемпионов

Для лондонского клуба победа во втором по значимости еврокубке является последней возможностью попасть в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона — «Арсенал» в чемпионате Англии занимает шестое место и в первую четверку уже не пробьется. Последний сезон в клубе проводит главный тренер команды Арсен Венгер , который работает в «Арсенале» с 1996 года. Победа в Лиге Европы позволит 68-летнему специалисту уйти красиво — с трофеем в руках. Матч против «Атлетико» станет для Венгера 250-м в еврокубках, больше провел только Алекс Фергюсон , возглавляя «Манчестер Юнайтед» (269).

На предматчевой пресс-конференции Венгер отметил, что залогом успеха его команды должна стать организованная игра. «Матч будет интересный и фантастический. Думаю, что нашим главным преимуществом станет четкая и организованная игра. На матч против „Атлетико“ мы должны выйти сосредоточенными, вот и все», — сказал Венгер.

"Подходит конец моей более чем 20-летней работы в «Арсенале». На протяжении всего этого времени мы с переменным успехом выступали в еврокубках. Сейчас я просто хочу, чтобы эта сказка завершилась для меня приятно", — добавил тренер.

47-летний наставник «Атлетико» Симеоне также является одним из тренеров-долгожителей в европейских топ-клубах. В Мадриде специалист работает с 2011 года, приведя команду к чемпионскому титулу в 2014 году, победе в Лиге Европы в сезоне-2011/2012 и дважды выходу в финал Лиги чемпионов. Не останется «Атлетико» без главного еврокубка и в следующем сезоне: в чемпионате Испании команда занимает второе место и в любом случае сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

Симеоне перед матчем отметил, что легкой игры во втором матче с «Арсеналом» ждать не приходится. «Этот еврокубковый сезон доказывает, что даже уверенная победа в первом матче не гарантирует легкой игры во втором. Уверен, что я и мои ребята готовы к предстоящему испытанию. Завтра со скамейки запасных командой будет руководить Херман Бургос, мы знакомы с детства, и я полностью ему доверяю», — сказал наставник мадридцев.

Матч «Атлетико» — «Арсенал» пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:05 (мск). Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки

Повторится ли австрийская сказка в Зальцбурге

Более сложная задача стоит перед австрийским «Зальцбургом», ведь первая встреча во французском Марселе завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. В Австрии «Зальцбург» устроит победа в три мяча и более. При поражении «Марселя» со счетом 0:2 игра перейдет в дополнительное время.

Австрийцы уже совершили чудо в четвертьфинале Лиги Европы, когда итальянский «Лацио», несмотря на победу в первом матче со счетом 4:2, в итоге остался за бортом турнира. В ответной встрече «Зальцбург» победил со счетом 4:1 и по сумме двух встреч попал в четверку лучших команд Лиги Европы.

Главный тренер «Зальцбурга» Марко Розе считает, что его команде по силам повторить этот успех. «Безусловно, у нас есть все шансы во втором матче против „Марселя“. Мы уже сотворили чудо в четвертьфинале против „Лацио“ и завтра готовы его повторить на стадионе, заполненном нашими болельщиками. Это будет очень жаркий и импульсивный матч», — отметил специалист.

В чемпионате Австрии «Зальцбург» на выезде обыграл «Санкт-Пельтен» (2:0). В свою очередь, «Марсель», который ведет борьбу не только за зону Лиги чемпионов, но и за серебряные медали чемпионата Франции, сыграл вничью с «Анже» (1:1).

Клуб из Зальцбурга был финалистом Кубка УЕФА в 1994 году, но в решающих матчах уступил итальянскому «Интеру». «Марсель» в 1993 году выиграл Лигу чемпионов, а в Кубке УЕФА дважды уступал в финалах — в 1999 и 2004 годах.