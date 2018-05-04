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Главный трофей Лиги Европы УЕФА разыграют «Марсель» и «Атлетико»
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Главный трофей Лиги Европы УЕФА разыграют «Марсель» и «Атлетико» 

Newsru.com 45 минут назад
Фото: Newsru.com
Финалистами второго по значимости футбольного еврокубка — розыгрыша Лиги Европы УЕФА — стали испанский «Атлетико» и французский «Марсель», которые по сумме двух матчей оказались сильнее английского «Арсенала» и австрийского «Зальцбурга» соответственно.
Благодаря голу «в раздевалку» от Диего Косты (45') «Атлетико» в Мадриде добыл классическую минимальную победу в ответном полуфинальном матче против «Арсенала» и обеспечил мадридцам пятый еврокубковый финал с 2010 года, тогда как Арсен Венгер завершает карьеру в лондонском клубе на минорной ноте.
Первый матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился со счетом 1:1.
В финале Лиги Европы УЕФА «матрасники» 16 мая в Лионе встретятся с «Марселем», который в двухраундовой битве с «Зальцбургом» сумел склонить чашу весов в свою пользу лишь в дополнительное время ответного матча. Путевку в финал марсельцам принес вышедший на замену центральный защитник Роланду, отличившийся на 116-й минуте.
В первом матче победу одержал «Марсель» со счетом 2:0. Основное время ответной встречи в Зальцбурге завершилось с тем же четом в пользу австрийцев, у которых отличился полузащитник Амаду Эдара (53'). Еще один мяч в свои ворота забил форвард «Марселя» Буна Сарр (65').
Добавим, что этот матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. За пять минут до конца второго экстра-тайма Карасев ошибочно назначил угловой у ворот «Зальцбурга», после его подачи «Марсель» забил решающий мяч.
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