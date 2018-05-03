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​Ди Франческо: «Мы напрасно потратили время»
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​Ди Франческо: «Мы напрасно потратили время» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо остался недоволен результатом домашнего матча с «Ливерпулем».
"Моя реакция — не для УЕФА, а для клуба. Я должен повышать голос для своих парней. Для игроков, которые верят, идут вперёд, когда у них есть несколько минут и возможность забить ещё один гол. Я разгневан и ещё больше сожалею о том, что мы, возможно, могли сделать это, но в итоге напрасно потратили время", — заявил специалист итальянским журналистам.
"Я разочарован наши вылетом больше всех, и сказал парням, что они хорошо выполнили свою работу, ведь благодаря нашим действиям «Ливерпуль» оказался на грани вылета. Очевидно, что за 20-25 минут до конца, с красной карточкой и пенальти, мы действительно могли поставить соперника под удар, но команда также совершала ошибки, которые стоили нам места в финале".
По итогам полуфинального противостояния верх взял «Ливерпуль» (7:6).
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