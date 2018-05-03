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Директор «Ромы»: если бы в ЛЧ использовалась система VAR, в финале играли бы мы и «Бавария»
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Директор «Ромы»: если бы в ЛЧ использовалась система VAR, в финале играли бы мы и «Бавария» 

RT на русском 13 минут назад
Фото: Soccer News
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Мончи выразил мнение, что при условии использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) римский коллектив обыграл бы английский «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов.
«В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а во втором в нашу пользу не было назначено два пенальти, причём в одном из эпизодов должна была быть красная карточка. Пришло время повысить наши голоса, ведь пострадали не только мы, но и «Ювентус» в противостоянии с «Реалом». Итальянский футбол должен повысить голос, потому что увиденное стало шоком», — цитирует функционера сайт Football-Italia.net.
По словам Мончи, он не понимает, почему система VAR не используется в самом престижном клубном турнире Европы.
«Конечно, ошибки будут, но гораздо меньше, чем мы видим сейчас. Это наносит урон не только экономике, но и нашей страсти и работе. Парни в раздевалке очень злые, ведь мы выложились на 100% во втором тайме. Фанаты могут шутить, что с системой VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но это правда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.
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