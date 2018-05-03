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Директор «Ромы»: с системой видеопомощи в финале ЛЧ играли бы мы с «Баварией»
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Директор «Ромы»: с системой видеопомощи в финале ЛЧ играли бы мы с «Баварией» 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Мончи заявил о необходимости внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения команды в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а во втором в нашу пользу не было назначено два пенальти, причем в одном из эпизодов должна была быть красная карточка!
Фанаты могут шутить, что с системой VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но это правда", — приводит слова функционера Football Italia.
Ранее английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянской «Роме» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:4.
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