Директор «Ромы»: с системой видеопомощи в финале ЛЧ играли бы мы с «Баварией»

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома» Мончи заявил о необходимости внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения команды в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

"В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а во втором в нашу пользу не было назначено два пенальти, причем в одном из эпизодов должна была быть красная карточка!

Фанаты могут шутить, что с системой VAR в финале играли бы «Бавария» и «Рома», но это правда", — приводит слова функционера Football Italia.

Ранее английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянской «Роме» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:4.