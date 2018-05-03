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Де Росси: «Роме» положено выходить в полуфинал ЛЧ каждые три года»
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Де Росси: «Роме» положено выходить в полуфинал ЛЧ каждые три года» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси дал комментарий после победы на «Ливерпулем» (4:2), который не хватило для выхода в финал Лиги чемпионов.
"Я ясно видел игру рукой, огляделся и подумал, что мне мерещится. Я спросил у Джеко, он сказал, что не видел, так что я промолчал. Я был рядом и сразу же все увидел.
Но мое мнение ни на что не влияет. Я думал, что Джеко был в явном офсайде в другом эпизоде с пенальти, пока не увидел, что это не так.
Дело не в том, что мы не верили, а в том затмении, что случилось в первой игре. Команды вроде нашей, которые пропускают и отыгрываются, не сдаются.
Ситуация с пенальти возникла после часа игры, времени оставалось много. Пенальти мог изменить ход матча, может, «Ливерпуль» все равно бы прошел, но у нас, по крайней мере, был бы шанс.
Я поблагодарил одноклуников, я так ими горжусь. Мы не сильно отстали от остальных, так что должны думать, что «Роме» положено выходить в полуфинал ЛЧ каждые три года, а не каждые тридцать", — цитирует Де Росси Football Italia.
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