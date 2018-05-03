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Де Росси: «Я горжусь нашей командой»
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Де Росси: «Я горжусь нашей командой» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
«Я видел игру рукой. Спросил Джеко, не видел ли он, он ответил отрицательно, и я успокоился. Так или иначе, то, что я думаю, значения не имеет. В итоге результат складывается из периода в более чем 180 минут. Наша команда пропускала голы, но тут же отвечала, мы не сдавались. Возможно, с пенальти „Ливерпуль“ всё равно оказался бы в финале, но у нас по крайней мере был бы шанс», — отметил Де Росси в комментариях после матча.
"Я горжусь своими партнёрами по команде, я благодарен им. Я сказал каждому, что мы должны вернуться в следующем сезоне, чтобы совершить ещё более яркую и незабываемую поездку. Мы не столь заметно отстаём от других и будем работать, чтобы стать ещё сильнее. Вместе с болельщиками нам удастся достичь поставленных целей".
В ответном полуфинале Лиги чемпионов «Рома» обыграла «Ливерпуль» 4:2, но уступила по сумме двух встреч (6:7).
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