Кульминация эпохи Венгера в «Арсенале»: лондонцы едут сражаться с «Атлетико»

«Атлетико» — «Арсенал»

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид)

В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Атлетико» в родных стенах схлестнется с «Арсеналом». Первый матч в Лондоне завершился ничьей 1:1 и заставил восхитится мадридским клубом. Играя 80 минут вдесятером, после того как не совладал с нервами Шиме Врсалько , и проигрывая по ходу встречи, «матрасники» сумели найти в себе силы отыграться, забив очень важный гол на выезде. Кроме того, в том матче вместе с хорватским защитником был удален и главный тренер Диего Симеоне. Казалось бы, отсутствие такого эмоционального и заряженного тренера на бровке, как «Эль Чоло» должно сказаться на команде, но этого не случилось. Как будет в домашнем матче — пока не ясно, но сам аргентинский специалист заверяет, что его помощник Херман Бургос с обязанностью руководителя во время игры великолепно справиться. Так, как Арсен Венгер недавно объявил об уходе из команды по окончании сезона, для него лично поединок на «Ванда Метрополитано» станет кульминацией всей его 22-летней тренерской карьеры в «Арсенале». За все годы наставничества французского специалиста, «канонирам» так и не удалось выиграть ни один из евротрофеев. Лондонцы, как никогда были близки к победе в Кубке УЕФА-2000, но уступили «Галатасараю», а в памятном финале Лиги Чемпионов-2006 капитулировали перед «Барселоной». И вот теперь сейчас для того, чтобы принять участие в решающем матче в Лионе, «пушкарям» необходимо сдать тяжелый экзамен — как минимум, расписать результативную ничью, а как максимум — победить. Что касается кадровой ситуации, то «индейцам», помимо дисквалифицированного Шиме Врсалько точно не помогут травмированные Хуанфран и Филипе Луис. У «Арсенала» же нет проблем со здоровьем основных игроков. Вовремя вернулся в обойму Генрих Мхитарян , который даже успел отыграть полтора тайма на выходных в матче против "Манчестер Юнайтед" . Также важно отметить, что практически все ключевые исполнители лондонского клуба подходят к важнейшей игре отдохнувшими, потому как на «Олд Траффорд» «канониры» приезжали дублем.

Интересные факты противостояния «Атлетико» и «Арсенала»:

До поединка в столице Англии «Арсенал» и «Атлетико» в еврокубках не встречались. Зато летом 2009 года в товарищеском турнире Кубок Эмирейтс «канониры» на своем поле обыграли «Атлетико» со счетом 2:1.

"Атлетико" выиграл 15 из 16 последних домашних матчей в Лиге Европы, включая квалификацию. Последние три поединка были выиграны на арене «Ванда Метрополитано» всухую.

В девяти двухматчевых противостояниях с испанскими клубами «Арсенал» был сильнее пять раз, но в трех последних случаях терпел поражения — все против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Дома в 12 матчах плей-офф Лиги Европы «Атлетико» проиграл лишь однажды — казанскому «Рубину» (0:2) в сезоне 2012/13. На пути к триумфу в сезонах 2009/10 и 2011/12 мадридцы ни разу не проиграли на «Висенте Кальдерон».

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Партей, Хименес, Годин, Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Корреа, Гризманн, Диего Коста

Арсенал: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил, Мхитарян, Ляказетт

Прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал»:

"Атлетико" крайне редко проигрывает дома, а тем более в еврокубках. Поэтому тяжело поверить в успех «Арсенала», тем более, после результата и хода игры лондонского матча. Букмекеры не сомневаются в победе «матрасников», о чем свидетельствует коэффициент 1.75. В то время как победа «канониров» в среднем оценивается в 5.2.