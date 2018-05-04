Ожидаемый исход: «Атлетико» оказался сильнее «Арсенала»

«Атлетико» обыграл «Арсенал» в Мадриде и вышел в четвертый финал еврокубков за последние шесть лет. Игра недельной давности состоялась на фоне известия об уходе Арсена Венгера с поста тренера «канониров» по окончании сезона. Лондонцы, как они это умеют, эмоционально провели первую встречу. Начало того матча получилось для мадридцев катастрофическим: в течение первых минут матча у «Атлетико» были удалены защитник Шиме Врсалько и главный тренер команды Диего Симеоне. Но, как это лондонцы тоже умеют делать очень хорошо, из комфортного положения и кучи голевых моментов они извлекли лишь один гол, на который защищавшийся весь матч «Атлетико» сумел ответить, и команды ехали в Мадрид с раскладом в пользу испанской команды. Дисквалификацию Диего Симеоне никто не отменял, но по крайней мере удалений полевых игроков «матрасники» во вчерашнем матче сумели избежать. И того задора, что сопутствовал игре лондонцев в первом матче, в ответной же встрече не было. «Атлетико» вообще на протяжении всего матча не позволял англичанам создавать явные угрозы воротам Яна Облака, а в первом тайме «Арсенал» едва доходил до штрафной «матрасников». Ожидаемо к концу первых 45 минут «Атлетико» прибавил и начал создавать моменты. Быстрая атака в компенсированное время завершилась логичным голом: главная надежда Франции на грядущем ЧМ-2018 в России Антуан Гризманн отличным пасом вывел Диего Косту к воротам Давида Оспины. Бразильский испанец не подвел фанатов на трибунах «Вандо Метрополитано».

Диего Коста поражает ворота «Арсенала» / Global Look Press

Мало того, что «Арсенал» должен был забивать даже при счете 0:0, так теперь хозяева обезопасили себя, размочив счет. Лондонцы увеличили давление на ворота Яна Облака. А хозяева будто ненамеренно сели к своим воротам. Только вот контратаки «Атлетико» были ничуть не хуже, чем давление «канониров». До настоящих голевых моментов у ворот Облака так и не дошло. Мадридцы уверенно довели дело до победы. Как и положено: более классная команда уверенно одолела менее классную.

Увы, даже с нынешним подбором игроков «Арсенал» вместо борьбы за титул чемпиона Англии и победу в Лиге Чемпионов довольствуется полуфиналом Лиги Европы и шестым местом в АПЛ. Хоть по Арсену Венгеру мы будем скучать, но его время прошло. Говорить о важности тренерской кандидатуры после такой эпохи не нужно. Достаточно посмотреть на количество титулов « Манчестер Юнайтед » с 2013 года, после ухода великого Фергюсона с поста тренера. Подскажем: их не так много. Так что какой вектор выберут хозяева клуба, так оно и пойдет после Венгера. Ведь состав у «Арсенала» великолепный, в усилении нуждается разве что позиция левого, центрального защитников и вратаря. Тот же Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити» обновил почти половину состава для создания своей «магии». Да, нынче она стоит много денег.

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер / Global Look Press

Что же до финала Лиги Европы, то 16 мая в Лионе сыграют «Марсель» и «Атлетико». Конечно, мадридцы являются фаворитами этого матча: у этой команды колоссальный опыт больших и финальных игр. Но, нужно заметить, проигранных финальных игр. Последний европейский трофей «Атлетико» брал в 2012 году: тогда в Бухаресте он не оставил «Атлетику» из Бильбао ни единого шанса.

Игроки «Атлетико» празднуют гол Диего Косты / Global Look Press

Но в той команде блистали Фалькао, Диего и юный Куртуа. Так что едва ли такие игроки, как Коке, Сауль, Гризманн и Коста захотят войти в историю как команда, которая проигрывает финалы. А теперь наконец случилось так, что финал Лиги Европы ничем не хуже финала Лиги Чемпионов.