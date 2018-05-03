Американские чирлидерши пожаловались на вынужденное позировании голыми

Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба «Вашингтон Редскинз» обвинили руководство клуба в вынужденном позировании топлесс для фотосессии перед спонсорами. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Они не приставляли пистолет к нашим головам, но это было обязательным условием для нас", — цитирует одну из девушек "The New York Times"

Другая болельщица добавила, что это было похоже на сутенерство со стороны руководства команды, а еще одна девушка отметила, что ситуация не изменится, пока не произойдет нечто ужасное.

"Просто неправильно посылать болельщиц с незнакомыми мужчинами, когда некоторые девушки явно не хотят идти. Но, к сожалению, я чувствую, что ничего не изменится, пока не произойдет что-то ужасное, например, на девушку каким-то образом не нападут или не изнасилуют", — сказала чирлидерша.

Ранее руководство команд «Формулы-1» выступили с критикой слов спортивного директора Росса Брауна о вопросе необходимости присутствия девушек на стартовой решетке Гран-при.