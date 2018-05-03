Ещё
Американские чирлидерши пожаловались на вынужденное позировании голыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские чирлидерши пожаловались на вынужденное позировании голыми 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба «Вашингтон Редскинз» обвинили руководство клуба в вынужденном позировании топлесс для фотосессии перед спонсорами. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Они не приставляли пистолет к нашим головам, но это было обязательным условием для нас", — цитирует одну из девушек "The New York Times".
Другая болельщица добавила, что это было похоже на сутенерство со стороны руководства команды, а еще одна девушка отметила, что ситуация не изменится, пока не произойдет нечто ужасное.
"Просто неправильно посылать болельщиц с незнакомыми мужчинами, когда некоторые девушки явно не хотят идти. Но, к сожалению, я чувствую, что ничего не изменится, пока не произойдет что-то ужасное, например, на девушку каким-то образом не нападут или не изнасилуют", — сказала чирлидерша.
Ранее руководство команд «Формулы-1» выступили с критикой слов спортивного директора Росса Брауна о вопросе необходимости присутствия девушек на стартовой решетке Гран-при.
Газета.Ru: последние новости
Клопп поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче ЛЧ с "Ромой" Американский гонщик отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики СМИ: победитель Кубка России сезона-2017/18 может не попасть в Лигу Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»16
Липницкая удивила откровенным фото15
Вандалы изуродовали лицо Боярского53
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение