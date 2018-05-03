​Президент «Ромы»: «Работа судей — просто смех»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал судейство в матче с «Ливерпулем».

"Очевидно, что Лига чемпионов нуждается в система ВАР, поскольку такое допускать нельзя", — отметил Палотта в микс-зоне после игры. «Посмотрите сами — Джеко вне игры, звучит свисток. На 65-й минуте была игра рукой, очевидная всем, кроме тех, кто находился на поле. На 67-й минуте Шик упал в штрафной, так что это просто… Мне очень обидно проигрывать так, ведь мы могли играть против 10 игроков с 63 минуты.

Поздравляю „Ливерпуль“, они отличная команда, но, если мы не внедрим систему видеоповторов в Лигу чемпионов, такая работа — это просто смех».

По итогам двухматчевого противостояния путёвку в финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве, получил «Ливерпуль».