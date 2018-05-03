Президент «Ромы» шокирован судейством в матче с «Ливерпулем»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта высказался на тему судейства после ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против «Ливерпуля».

"Очевидно, что видеоповторы необходимы в Лиге Чемпионов, потому что нельзя позволять происходить таким вещам. Если мы не увидим систему VAR в турнире — это будет просто смехотворно. Вы сами всё видели — Эль Шаарави не был в офсайде на 49-й минуте, пенальти не назначили. На 65-й минуте мяч попал в руку, что было очевидно всем в мире, кроме судей. Кстати, там должна была быть красная карточка, и «Рома» могла играть в большинстве. На 67-й минуте на Шике сфолили в штрафной. Я знаю, что арбитру непросто работать на таком матче, но действительно неприятно, когда проигрываешь так, как сегодня" — приводит слова Палотты BBC.

Напомним, что «Роме» не хватило всего одного гола, чтобы перевести матч в дополнительное время.