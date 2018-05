Иан Райт: «Не могу понять, почему вратари отбивают мячи, когда могут легко поймать их»

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» (4:2) выразил непонимание действиями вратарей. По мнению 54-летнего англичанина, голкиперы слишком часто перестраховываются, когда могут просто поймать мяч.

"Не могу понять, почему вратари отбивают мячи, когда могут легко поймать их", — написал Райт в Твиттере.

Cannot understand why goalkeepers are choosing to pat balls away, when they can easily catch it. 🤔

— Ian Wright (@IanWright0) 2 мая 2018 г.

Рома — Ливерпуль