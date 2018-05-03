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Иан Райт: «Не могу понять, почему вратари отбивают мячи, когда могут легко поймать их»
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Иан Райт: «Не могу понять, почему вратари отбивают мячи, когда могут легко поймать их» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» (4:2) выразил непонимание действиями вратарей. По мнению 54-летнего англичанина, голкиперы слишком часто перестраховываются, когда могут просто поймать мяч.
"Не могу понять, почему вратари отбивают мячи, когда могут легко поймать их", — написал Райт в Твиттере.
Cannot understand why goalkeepers are choosing to pat balls away, when they can easily catch it. 🤔
— Ian Wright (@IanWright0) 2 мая 2018 г.
Рома — Ливерпуль
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