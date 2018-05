Скомина признал, что допустил ошибки в матче «Рома» — «Ливерпуль»

Главный арбитр матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль»​ Дамир Скомина был подавлен психологически после финального свистка. Как сообщил в своем Твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери, 41-летний словенец признал, что допустил несколько ошибок во время игры.

Напомним, рефери дважды не назначил одиннадцатиметровые в ворота английской команды.

EXCLUSIVE: Referee Skomina after the game in the changing room felt destroyed after realising the mistakes, admitted he was wrong

