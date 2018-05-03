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Скомина признал, что допустил ошибки в матче «Рома» — «Ливерпуль»
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Скомина признал, что допустил ошибки в матче «Рома» — «Ливерпуль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный арбитр матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль»​ Дамир Скомина был подавлен психологически после финального свистка. Как сообщил в своем Твиттере журналист beIN Sports Танкреди Палмери, 41-летний словенец признал, что допустил несколько ошибок во время игры.
Напомним, рефери дважды не назначил одиннадцатиметровые в ворота английской команды.
EXCLUSIVE: Referee Skomina after the game in the changing room felt destroyed after realising the mistakes, admitted he was wrong
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2 мая 2018 г.
Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота «Ливерпуля» // Арбитр «забыл» назначить пенальти в ворота «Ливерпуля»
Рома — Ливерпуль
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