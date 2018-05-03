Ещё
Судья Скомина сокрушался после матча «Рома» — «Ливерпуль» и признал ошибки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Судья Скомина сокрушался после матча «Рома» — «Ливерпуль» и признал ошибки 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о поведении судьи Дамира Скомины, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» (4:2).
«Арбитр Скомина после матча сокрушался в раздевалке после того, как понял, что совершил ошибки. Он признал, что был не прав», — написал Палмери в «Твиттере».
Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи после ответного поединка раскритиковал судейство: «В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а сегодня в нашу пользу не было назначено два пенальти, причём в одном из эпизодов должна была быть красная карточка».
Римлянам не удалось выйти в финал турнира из-за поражения в Ливерпуле со счётом 2:5.
Чемпионат.com: последние новости
«Наполи» вдесятером проиграл «Фиорентине», отставание от «Ювентуса» — 4 очка Рассел Кроу ответил на шутку Клоппа о том, что актёр сыграет за «Ливерпуль» Один игрок из НХЛ вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира 2018 года
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение