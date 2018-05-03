Судья Скомина сокрушался после матча «Рома» — «Ливерпуль» и признал ошибки

Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о поведении судьи Дамира Скомины, который обслуживал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» (4:2).

«Арбитр Скомина после матча сокрушался в раздевалке после того, как понял, что совершил ошибки. Он признал, что был не прав», — написал Палмери в «Твиттере».

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи после ответного поединка раскритиковал судейство: «В первом матче мы пропустили гол, забитый из офсайда, а сегодня в нашу пользу не было назначено два пенальти, причём в одном из эпизодов должна была быть красная карточка».

Римлянам не удалось выйти в финал турнира из-за поражения в Ливерпуле со счётом 2:5.