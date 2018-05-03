Глава «Авангарда»: обратились в УЕФА через РФС, осталось два проблемных пункта 

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин рассказал о процедуре лицензирования клуба для участия в еврокубках, которое может обеспечить победа в финале Кубка России с «Тосно».
«Мы подали через РФС в УЕФА заявление на упрощённую процедуру лицензирования. Для клубов низшего дивизиона есть такая привилегия. УЕФА даёт такую возможность, и нам разрешили пойти по этому пути. Мы обратились через РФС в УЕФА, написали заявление, а РФС его ретранслировал.
Сначала УЕФА проводит аудит всех документов, а потом будет визит комиссии. У нас осталось два проблемных пункта. Мы разговаривали с комиссарами, департамент лицензирования РФС нам очень сильно в этом помогает. Знаем, на что нам нужно обратить внимание и что исправить — это газон и освещение стадиона. Что касается финансовой стороны, то упрощённая процедура предусматривает, чтобы на момент подачи заявления у клуба не должно быть долгов за предыдущий год. Ни по трансферам, ни по зарплатам, ни по другим вещам не должно быть никаких задолженностей. У нас с этим полный порядок, всё закрыто за прошлый год. Мы к этому готовились и знали», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.