Ещё
Глава «Авангарда»: обратились в УЕФА через РФС, осталось два проблемных пункта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава «Авангарда»: обратились в УЕФА через РФС, осталось два проблемных пункта 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин рассказал о процедуре лицензирования клуба для участия в еврокубках, которое может обеспечить победа в финале Кубка России с «Тосно».
«Мы подали через РФС в УЕФА заявление на упрощённую процедуру лицензирования. Для клубов низшего дивизиона есть такая привилегия. УЕФА даёт такую возможность, и нам разрешили пойти по этому пути. Мы обратились через РФС в УЕФА, написали заявление, а РФС его ретранслировал.
Сначала УЕФА проводит аудит всех документов, а потом будет визит комиссии. У нас осталось два проблемных пункта. Мы разговаривали с комиссарами, департамент лицензирования РФС нам очень сильно в этом помогает. Знаем, на что нам нужно обратить внимание и что исправить — это газон и освещение стадиона. Что касается финансовой стороны, то упрощённая процедура предусматривает, чтобы на момент подачи заявления у клуба не должно быть долгов за предыдущий год. Ни по трансферам, ни по зарплатам, ни по другим вещам не должно быть никаких задолженностей. У нас с этим полный порядок, всё закрыто за прошлый год. Мы к этому готовились и знали», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: «Балтика» не оставит шансов «Шиннику» в домашнем матче ФНЛ Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по снукеру Роман Пилипчук объявил об уходе из «Спартака»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
Конте определился со своим будущим
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение