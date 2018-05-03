УЕФА разрешил «Авангарду» проходить процедуру лицензирования в особом порядке

Курский «Авангард» проходит процедуру лицензирования напрямую в УЕФА , чтобы иметь возможность выступить в еврокубках в следующем сезоне, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В случае победы над «Тосно» в финале Кубка России «Авангард» получит путёвку в групповой этап Лиги Европы, но для выступления в еврокубках нужна лицензия от УЕФА. Курянам разрешили проходить процедуру лицензирования в особом порядке — не в РФС , как это обычно принято, а напрямую в европейском союзе. Данная организация имеет право вмешаться в лицензирование клубов в экстренных условиях, каким и стало попадание клуба ФНЛ в финал Кубка России.

Матч между «Тосно» и «Авангардом» состоится 9 мая на «Волгоград Арене». Обе команды ранее ни разу не выступали в еврокубках, и им, учитывая имеющиеся проблемы, будет очень тяжело рассчитывать на получение лицензии через РФС.