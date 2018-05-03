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Стивен Джеррард: «Ливерпуль» в шаге от того, чтобы начать великую главу в историю клуба"
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Стивен Джеррард: «Ливерпуль» в шаге от того, чтобы начать великую главу в историю клуба" 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал победу своей бывшей команды над «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче «Роме» 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч — 7:6.
— Я рад за своих бывших партнеров. Посмотрите, какие эмоции были у Милнера! Посмотрите, как праздновали болельщики!, — цитирует BT Sport Джеррарда. — Если команда сможет сделать еще один шаг вперед, то это может стать началом чего-то по-настоящему большого.
Рома — Ливерпуль
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