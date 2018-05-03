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«Бородатые» иранки нашли способ посещать футбольные матчи
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«Бородатые» иранки нашли способ посещать футбольные матчи 

News.ru 41 минуту назад
Иранские женщины придумали, как получить то, что запрещено для слабого пола в их стране законом.
Многие иранки являются активными футбольными болельщицами, но не могут прийти на стадион, чтобы воочию наблюдать игру. Закон накладывает запрет на это развлечение для женщин.
Поэтому сообразительные болельщицы делают себе так называемый «мужской мейкап»: накладывают бороду и всячески пытаются найти и подчеркнуть маскулинные черты своего лица.
Именно в таком виде, им удаётся проникнуть на стадион и даже активно выражать свои эмоции кричалками и использованием футбольной атрибутики
Так молодая девушка записала видео, где она с накладной бородой на стадионе Азадди в Тегеране болеет за свою команду.
youtube.com/Peykeiran
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