Ещё
Ди Франческо: «Рома» сотворила что-то невероятное»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ди Франческо: «Рома» сотворила что-то невероятное» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо выступил на пресс-конференции после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. «Рома» выиграла у «Ливерпуля» в ответном матче со счетом 4:2, но не прошла в финал из-за крупного поражения (2:5) в первой игре.
"Ребята сотворили что-то невероятное. Поверьте, футболистам очень непросто было вырвать победу, ведь мы подарили сопернику два гола и уступали со счетом 1:2. Это был почти идеальный матч. И он должен убедить нас в том, что мы способны добиваться результата на таком уровне.
Эта команда снова сделала нечто невероятное в плане психологии и целеустремленности. Моя команда провела великолепный матч, и я верил, что мы можем добиться своего, даже во втором тайме.
Мы проигрывали 1:2, подарив сопернику два мяча, но то, как команда отреагировала потом, — я могу этим только гордиться. Я очень доволен тем, что мы окрепли психологически. Но впереди еще долгий путь, и мы должны только прибавлять.
Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Ливерпуля», он сыграл великолепно", — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.
SPORT24.ru: последние новости
Фасио: «Сегодня в ворота «Ливерпуля» не дали два очевиднейших пенальти» Клопп: «Сегодня «Ливерпулю» повезло и мы это знаем» «Рома» чуть было не сотворило еще одно чудо. Для него ей не хватило одного гола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»16
Липницкая удивила откровенным фото15
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение