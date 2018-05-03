Ди Франческо: «Рома» сотворила что-то невероятное»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо выступил на пресс-конференции после вылета из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. «Рома» выиграла у «Ливерпуля» в ответном матче со счетом 4:2, но не прошла в финал из-за крупного поражения (2:5) в первой игре.

"Ребята сотворили что-то невероятное. Поверьте, футболистам очень непросто было вырвать победу, ведь мы подарили сопернику два гола и уступали со счетом 1:2. Это был почти идеальный матч. И он должен убедить нас в том, что мы способны добиваться результата на таком уровне.

Эта команда снова сделала нечто невероятное в плане психологии и целеустремленности. Моя команда провела великолепный матч, и я верил, что мы можем добиться своего, даже во втором тайме.

Мы проигрывали 1:2, подарив сопернику два мяча, но то, как команда отреагировала потом, — я могу этим только гордиться. Я очень доволен тем, что мы окрепли психологически. Но впереди еще долгий путь, и мы должны только прибавлять.

Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг «Ливерпуля», он сыграл великолепно", — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.