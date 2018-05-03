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Константин Зырянов: Нам очки были важнее и нужнее, поэтому мы и выиграли
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Константин Зырянов: Нам очки были важнее и нужнее, поэтому мы и выиграли 

Советский спорт 26 минут назад
— Против тренера Юрия Анатольевича Красножана играть всегда сложно, — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита». — Он хорошо обучает и объясняет тактику своим футболистам. Было сложно, команда практически не создавала голевых моментов, поэтому игра шла более-менее тактическая.
Вряд ли этот матч понравился болельщикам. Видно, что был психологический пресс, потому что наши футболисты понимают, что надо остаться в ФНЛ. Видно: у них есть характер.
— За счет чего все-таки удалось забить? — Возможно, сегодня произошло маленькое чудо. До сегодняшнего дня мы проигрывали пять домашних игр. Пора выигрывать. Нам очки были важнее и нужнее, поэтому мы и выиграли.
— Какая цель сейчас у команды? — У нас всегда цели стоят высокие. Мы обучаем и готовим футболистов в основную команду, параллельно выполняя задачу остаться команде в ФНЛ.
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