Константин Зырянов: Нам очки были важнее и нужнее, поэтому мы и выиграли

— Против тренера Юрия Анатольевича Красножана играть всегда сложно, — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита» . — Он хорошо обучает и объясняет тактику своим футболистам. Было сложно, команда практически не создавала голевых моментов, поэтому игра шла более-менее тактическая.

Вряд ли этот матч понравился болельщикам. Видно, что был психологический пресс, потому что наши футболисты понимают, что надо остаться в ФНЛ. Видно: у них есть характер.

— За счет чего все-таки удалось забить? — Возможно, сегодня произошло маленькое чудо. До сегодняшнего дня мы проигрывали пять домашних игр. Пора выигрывать. Нам очки были важнее и нужнее, поэтому мы и выиграли.

— Какая цель сейчас у команды? — У нас всегда цели стоят высокие. Мы обучаем и готовим футболистов в основную команду, параллельно выполняя задачу остаться команде в ФНЛ.