Седины, Суббан и Закер претендуют на приз НХЛ «Кинг Клэнси Трофи»

ТАСС , 3 мая. Шведы Даниэль Хенрик Седины , завершившие карьеру хоккеистов по окончании сезона, номинированы на приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кинг Клэнси Трофи». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Кинг Клэнси Трофи" вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. В первоначальный список претендентов попали по одному игроку из каждой команды, в том числе российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский

В число финалистов голкипер не вошел. Решением руководства лиги на премию претендуют братья Седины, форвард «Миннесоты» Джейсон Закер и защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан.

Седины провели все 17 сезонов в НХЛ за «Ванкувер», уехав в Швецию лишь во время локаута в сезоне-2004/05. Даниэль дважды принимал участие в Матче звезд НХЛ, Хенрик — трижды. Братья являются чемпионами мира и олимпийскими чемпионами 2006 года в составе сборной Швеции, а Даниэль еще и серебряным призером Олимпийских игр.

"Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу. В 2016 году приза был удостоен Хенрик Седин, в прошлом сезоне награду получил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.