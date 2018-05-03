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Седины, Суббан и Закер претендуют на приз НХЛ «Кинг Клэнси Трофи»
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Седины, Суббан и Закер претендуют на приз НХЛ «Кинг Клэнси Трофи» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 мая. Шведы Даниэль и Хенрик Седины, завершившие карьеру хоккеистов по окончании сезона, номинированы на приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кинг Клэнси Трофи». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Кинг Клэнси Трофи" вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. В первоначальный список претендентов попали по одному игроку из каждой команды, в том числе российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.
В число финалистов голкипер не вошел. Решением руководства лиги на премию претендуют братья Седины, форвард «Миннесоты» Джейсон Закер и защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан.
Седины провели все 17 сезонов в НХЛ за «Ванкувер», уехав в Швецию лишь во время локаута в сезоне-2004/05. Даниэль дважды принимал участие в Матче звезд НХЛ, Хенрик — трижды. Братья являются чемпионами мира и олимпийскими чемпионами 2006 года в составе сборной Швеции, а Даниэль еще и серебряным призером Олимпийских игр.
"Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу. В 2016 году приза был удостоен Хенрик Седин, в прошлом сезоне награду получил капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.
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