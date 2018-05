Седины, Суббан и Зукер претендуют на «Кинг Клэнси Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила претендентов на «Кинг Клэнси Трофи». Как сообщает пресс-служба лиги, на приз, вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни, претендуют Пи. Кей. Суббан из «Нэшвилла», Джейсон Зукер из «Миннесоты», а также Даниэль Хенрик Седин , выступающие за «Ванкувер». Победитель будет объявлен 20 июня.

Here you have it. The King Clancy Memorial Trophy finalists are Daniel and Henrik Sedin, @PKSubban1 and @Jason_Zucker16. Find out who wins it all in @Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/ecTmC05CAT

— NHL (@NHL) 2 мая 2018 г.