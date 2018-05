Симон Миньоле: «Киев, встречай Красную машину!»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле написал в своем «Твиттере», что его команда очень рада выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче «Роме» 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч — 7:6.

"Мы никогда не остановимся! Киев, встречайте Красную машину!", — написал Миньоле.

We’re never gonna stop! 🎶 Kiev, here come the mighty Reds! 🔴 #YNWA #LFC #UCL #oneteam #inittowinit pic.twitter.com/WaCRUIjjTa

— Simon Mignolet (@SMignolet) 2 мая 2018 г.