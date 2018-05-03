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СМИ: арбитр признал свои ошибки после матча «Рома» — «Ливерпуль»
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СМИ: арбитр признал свои ошибки после матча «Рома» — «Ливерпуль» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Арбитр Дамир Скомина, который обслуживал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» (4:2) признал свои ошибки по окончании встречи. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Арбитр Скомина после матча сокрушался в раздевалке после того, как понял, что совершил ошибки. Он признал, что был не прав", — написал итальянский журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.
Отмечается, что судья не назначил два возможных пенальти в ворота «Ливерпуля» за спорные моменты с фолом Лориса Кариуса на Эдине Джеко и игру Трента Александера-Арнольда рукой.
В этой встрече английский «Ливерпуль» на выезде проиграл итальянской «Роме» со счетом 4:2, однако сумел выйти в финал по итогам двух встреч.
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